Freiburger TPF weihen neues Unterhalts- und Betriebszentrum ein Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF haben am Freitag im Freiburger Vorort Givisiez ein neues Betriebs- und Unterhaltszentrum eingeweiht. An einem Ort werden dort - eine Schweizer Premiere - Busse, Trolleybusse und Züge gewartet.

Auch dieser Trolleybus der TPF wird im neuen Betriebs- und Unterhaltszentrum in Givisiez gewartet. (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

120 Mio. Franken wurden in die vier Gebäude investiert, die seit März schrittweise in Betrieb genommen wurden. Das Zentrum erstreckt sich auf einer Fläche von dreizehn Fussballfeldern und ermöglicht es den TPF, die bisher neun Unterhaltszentren auf ein einziges zu reduzieren. 700 Arbeitsplätze sind in Givisiez geschaffen worden.

Auch die Berner BLS wird in den nächsten Jahren einen Teil seiner Züge in Givisiez warten.

Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe betreiben im Kanton Freiburg und angrenzenden Gebieten mehrere Bahnlinien sowie regionale Buslinien. Auch Freiburgs Stadtbusse sind solche der TPF. Die Schmalspurzüge der TPF werden weiterhin in Bulle FR gewartet.