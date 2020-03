Frauendemo in Zürich wird trotz Veranstaltungsverbot toleriert – Polizei mit Farbbeuteln beworfen Einige Hundert Frauen haben trotz bundesrätlichem Veranstaltungsverbot am Samstag in Zürich für ihre Anliegen demonstriert. Dabei kam es zu Sachbeschädigungen. Die Polizei wurde mit einigen Farbbeuteln beworfen. 07.03.2020, 16.26 Uhr

