Frau will Blumen fotografieren: Ihr Auto rollt davon Ein ungesichertes Auto ist am Sonntagabend in Thalheim AG einen Abhang hinunter gerollt und mit grosser Wucht gegen eine Mauer geprallt. Personen wurden nicht verletzt. Eine 65-jährige Autolenkerin hatte das Auto abgestellt: Sie wollte Blumen fotografieren. 04.05.2020, 10.16 Uhr

Gegen eine Stützmauer geprallt: Die Lenkerin hatte ihr abgestelltes Auto nicht gesichert. Handout Kantonspolizei Aargau

(sda)

Die Lenkerin war gegen 20.00 Uhr von der Staffelegg her talwärts in Richtung Thalheim gefahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Eingangs Dorf stellte die 65-Jährige den Wagen am linken Strassenrand ab.

Weil sie den Wagen nicht genügend gesichert hatte, geriet er in Bewegung, rollte über die Strasse und stürzte danach die angrenzende steile Böschung hinunter. An deren Fuss prallte der Wagen gegen die Stützmauer eines Neubaus. Der verkeilte, stark beschädigte Wagen musste mit einem Kran geborgen werden.