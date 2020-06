Frau in Emmenbrücke LU erstochen - Ehemann vorläufig festgenommen

Eine 47-jährige Frau aus Serbien ist am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Emmenbrücke an den Folgen von Schnitt- und Stichverletzungen verstorben. Die Polizei hat den Ehemann des Opfers, ein 49-jähriger Serbe, vorläufig festgenommen.

15.06.2020, 14.06 Uhr