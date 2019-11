Flugzeug gegen Bus: Notfallübung am Flughafen Bern

Rund 160 Personen haben am Samstag in der Umgebung des Flughafens Bern geübt, was zu tun ist, wenn es zu einem grösseren Flugunfall käme. Angenommen wurde ein Zusammenstoss eines Flugzeuges mit einem Linienbus mit zwei Toten und mehreren Verletzten.