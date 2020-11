Feuerwehrmann in Sitten bei Explosion nach Container-Brand verletzt Beim Brand eines Containers hat sich am Freitagabend in Sitten ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Während der Löscharbeiten war es zu einer starken Explosion gekommen, wie die Walliser Kantonspolizei am Samstag mitteilte. 21.11.2020, 15.58 Uhr

