Feuerwehreinsatz wegen ausgetretenen Dämpfen in Firmenlager

Aus einem Behälter in einem Produktionsbetrieb in Schönenwerd SO ausgetretene Dämpfe im solothurnischen Schönenwerd haben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Situation habe im Gebäude entschärft werden können, für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.