Feuerwehr in Brugg AG befreit zwei Waldkauze aus dem Cheminée

Die Feuerwehr Brugg hat am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Schinznach-Bad zwei Waldkauze aus einem Cheminée befreit. Die beiden Kauze konnten nach der Rettung in die Freiheit entlassen werden, wie die Feuerwehr Brugg AG auf Twitter mitteilte.

09.11.2020, 00.19 Uhr