FDP-Präsidentin plädiert für «Enkelstrategie»

Die FDP will eine «Enkelstrategie» entwickeln. «Es geht um eine Strategie, die aufzeigt, dass liberale und verantwortungsvolle Arbeit «'enkeltauglich' sein muss», sagte FDP-Präsidentin Petra Gössi am Samstag an einer Delegiertenversammlung der Partei.

27.06.2020, 10.35 Uhr