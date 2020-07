Fanny Noghero wird neue Generalsekretärin der FDP Fanny Noghero ist die neue Generalsekretärin der FDP Schweiz. Die Parteipräsidentenkonferenz wählte sie einstimmig zur Nachfolgerin von Samuel Lanz. Noghero ist die erste Frau und auch die erste Westschweizerin in dem Amt. 14.07.2020, 19.48 Uhr

Die Neuenburgerin Fanny Noghero wird neue Generalsekretärin der FDP Schweiz. Pressebild FDP

(sda)

Die Zügel übernehmen wird Noghero am 1. Oktober. Sie werde die vom derzeitigen Generalsekretär Samuel Lanz begonnenen Projekte nahtlos weiter vorantreiben können, schrieb die FDP. Lanz wird zum Verband Interpharma wechseln und die FDP verlassen. Er ist seit 2014 FDP-Generalsekretär.

Sie wolle die Verbindung zwischen allen Regionen sein und zeigen, «dass unsere Werte Freiheit und Verantwortung alle Menschen betreffen», liess sich Noghero in der Mitteilung der FDP zitieren.

Die 41-jährige Neuenburgerin ist bei den Freisinnigen keine Unbekannte: Zurzeit leitet sie die Gesamtkommunikation der FDP Schweiz. Von 2013 bis 2017 war sie bereits Generalsekretärin der FDP Neuenburg.

Dass erstmals eine Frau und eine Westschweizerin das Generalsekretariat der FDP leite, sei ein glücklicher Zufall, aber kein vorab gesetztes Ziel gewesen, sagte der Waadtländer Nationalrat Olivier Feller der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Findungskommission habe über 30 Kandidaturen geprüft.

Noghero hat mehrere Jahre als Journalistin gearbeitet. Sie verfügt über ein Diplom des Centre romand de formation des journalistes (CRFJ) in Lausanne und über einen CAS in Marketing und Kommunikation der Idheap in Lausanne.