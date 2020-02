Extinction Rebellion blockiert vorübergehend Genfer Parkhaus

Rund drei Dutzend Aktivisten der Umweltbewegung Extinction Rebellion haben in Genf am Samstagmittag den Zugang zu einer Parkgarage blockiert. Ihre Aktion dauerte eine knappe Stunde. Es war die erste Blockadeaktion im öffentlichen Raum in der Rhonestadt.

08.02.2020, 15.29 Uhr