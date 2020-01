EU-Kommissionspräsidentin ruft zu globaler Zusammenarbeit auf

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede am WEF in Davos die Weltgemeinschaft dazu aufgefodert, die grossen Herausforderungen in der Klimapolitik und bei der Digitalisierung gemeinsam anzugehen. «Wir müssen die internationale Führung ausbauen.»

22.01.2020, 12.46 Uhr