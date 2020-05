«Es wird sicher ganz speziell die nächsten 3 Tage» In der Bernexpo sind die Nationalrätinnen und Nationalräte zur ausserordentlichen Session der eidgenössischen Räte eingetroffen. Ohne Masken auf dem Gesicht aber zuweilen im Gepäck. Und mit viel Neugier wegen der besonderen Umstände. 04.05.2020, 10.14 Uhr

Der Tessiner FDP-Nationalrat und ehemalige Radrennfahrer Rocco Cattaneo kam standesgemäss mit dem Velo zur ausserordentlichen Session der Eidgenössischen Räte zur Corona-Krise in die Bernexpo in Bern. Der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen macht ein Foto des Geländes am ersten Tag der ausserordentlichen Session der Eidgenössischen Räte zur Corona-Krise in einer Ausstellungshalle der Bernexpo in Bern. Anstehen für einen Kaffee: die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr und weitere Parlamentarier am ersten Tag der ausserordentlichen Session der Eidgenössischen Räte zur Corona-Krise.