Erstmals wieder unter hundert neue Coronavirus-Fälle in der Schweiz

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 88 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt - erstmals wieder unter hundert. Am Samstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 112 zusätzliche Fälle gemeldet, am Freitag deren 119.

03.05.2020, 12.32 Uhr