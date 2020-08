Erster Fallschirmsprung aus einem solarbetriebenen Elektroflugzeug

Der weltweit erste Fallschirmsprung aus einem solarbetriebenen Elektroflugzeug ist in Payerne VD erfolgreich durchgeführt worden. Raphaël Domjan, Gründer von SolarStratos, landete am Dienstagmorgen sicher auf dem Luftwaffenstützpunkt in der Waadt.

25.08.2020, 15.25 Uhr