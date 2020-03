Erster Coronavirus-Fall in der Schweizer Armee

Ein Armeeangehöriger ist positiv auf den Coronavirus getestet worden. Der Mann befand sich im WK auf dem Waffenplatz Wangen an der Aare BE, wie Armeesprecher Daniel Reist am Dienstag mitteilte. Der Patient ist auf der Krankenstation des Waffenplatzes isoliert worden.