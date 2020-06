Erste EKS-Synode steht im Zeichen der Krise im Rat der EKS Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) hat sich am Montag in Bern zu ihrer ersten Synode getroffen. Wichtigstes Traktandum war die aktuelle Situation im Rat der EKS nach zwei überraschenden Rücktritten. 16.06.2020, 00.26 Uhr

Nach der Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) am Montag liessen juristische Interventionen keine Kommunikation zu den Ereignissen um den zurückgetretenen Präsidenten Gottfried Locher zu. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda)

EKS-Vizepräsidentin Esther Gaillard, die bis zur Wahl eines neuen EKS-Präsidenten gemeinsam mit Vizepräsident Daniel Reuter die Geschäfte führt, hatte im Vorfeld «Wahrheiten» versprochen.

Der Rat lieferte zwar laut einer Medieninformation der Organisation von der Nacht auf Dienstag einen chronologischen Überblick der Geschehnisse der vergangenen Monate. Er habe zudem sein Vorgehen und die eingesetzten Mittel im Umgang mit einer im März eingegangen Beschwerde einer ehemaligen EKS-Mitarbeiterin gegen den Präsidenten der EKS erklärt.

Juristische Interventionen

Dieses Ratsgeschäft sei jedoch durch die Offenlegung eines privaten Verhältnisses zwischen dem Präsidenten Gottfried Locher und dem Ratsmitglied Sabine Brändlin komplexer geworden und juristische Interventionen hätten keine Transparenz der Kommunikation zugelassen, hiess es weiter im Communiqué.

Die GPK legte den Synodalen ausserdem einen Untersuchungsbericht vor, der die Arbeit des Rates und die Geschehnisse um den Präsidenten beleuchtet. Die Synode nahm den Bericht der GPK laut der Mitteilung «zur Kenntnis». Die Synode setzte aber - wie bereits angekündigt - eine nichtständige Kommission ein. Diese leite die internen und externen Untersuchungen. «Die externe Anwaltskanzlei Rudin Cantieni erstattet der nichtständigen Kommission Bericht und untersteht deren Anordnungen», hiess es diesbezüglich. Für Rückfragen zur Bedeutung all dieser Angaben stand die EKS allerdings der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in der Nacht nicht zur Verfügung.

Vor bald drei Wochen war EKS-Präsident Gottfried Locher aus seinem Amt ausgeschieden, nachdem Vorwürfe über Grenzverletzungen Lochers gegenüber einer ehemaligen Mitarbeiterin publik geworden waren. Locher hatte den Ratsvorsitz seit 2011 inne. In diesem Zusammenhang war der EKS auch vorgeworfen worden war, nicht transparent zu informieren.

Überraschender Rücktritt als Auslöser

Gemäss offizieller Medienmitteilung der EKS von Ende Mai war die Handlungsfähigkeit des Präsidenten «seit einigen Wochen wegen eines Geschäfts, das dem Rat am 13. April zugetragen wurde und seither intensiv behandelt wird, eingeschränkt». Der Sachverhalt sei nicht erhärtet und werde nun abgeklärt.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte der überraschende Rücktritt von Pfarrerin Sabine Brändlin im April aus dem obersten Leitungsgremium der Schweizer Reformierten. Als Grund für ihr Ausscheiden aus der EKS nannte sie «unüberbrückbare Differenzen».

Vier Kantonalkirchen verlangten in der Folge am 8. Mai in einer Interpellation an die EKS Transparenz und eine Klärung der Vorgänge.

Am 13. Mai hatte das Präsidium der Synode der EKS mitgeteilt, in die Traktandenliste der Synode vom 15. Juni 2020 werde ein Antrag zu Fragen rund um den Rücktritt von Sabine Brändlin aus dem Rat der EKS aufgenommen.

Kommission eingesetzt

Weiter hiess es, nachdem das Präsidium der Synode festgestellt habe, dass «Vorkommnisse von grosser Tragweite und Komplexität zu klären sind, wird es der Synode vorschlagen, die Einsetzung einer nichtständigen Kommission zu beschliessen». Diese nichtständige Kommission werde den Auftrag haben, alle notwendigen Untersuchungen in dieser Hinsicht durchzuführen und «der Synode vom Juni 2021» in angemessener Form Bericht zu erstatten sowie Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

Die Aussicht auf einen Bericht erst im kommenden Jahr stiess allerdings insbesondere in kirchlichen Kreisen auf breites Unverständnis.

Die EKS ist die Nachfolgeorganisation des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK). Seit dem 1. Januar treten die 24 reformierten Landeskirchen und die Evangelisch-Methodistische Kirche in der Schweiz unter dem Namen Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) auf.