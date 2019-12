Ende von Mühleberg löst gemischte Gefühle aus AKW-Gegner sind erleichtert, Befürworter bedauern das Ende nach 47 Betriebsjahren: Die Abschaltung des Atomkraftwerks in Mühleberg BE löst gemischte Reaktionen aus. 20.12.2019, 05.03 Uhr

Inbetriebnahme 1972, Abschaltung 2019: Das AKW Mühleberg westlich von Bern. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

(sda)

Das sei «ein schöner Tag», teilte die Organisation NWA (Nie wieder Atomkraft) mit. Gemeinsam mit Umwelt- und Naturschutzorganisationen sowie linken und grünen Parteien lädt sie am Abend zu einem Nachglühfest in die Berner Reitschule.

Abgeschaltet wird «Mühleberg» um 12.30 Uhr. Aktivisten werden sich am Mittag zur letzten Mahnwache vor dem Sitz der AKW-Betreiberin BKW in Bern versammeln, unter ihnen bekannte Berner Politikerinnen wie die Grüne Franziska Teuscher. Sie feiern «den Ende eines jahrzehntelangen Kampfs».

Ganz andere Worte zum Mühleberg-Aus findet Swissnuclear, der Branchenverband der Schweizer Kernkraftwerksbetreiber. Das AKW westlich von Bern habe seit 1972 zuverlässig und praktisch störungsfrei Strom erzeugt. Dank Modernisierungen und Nachrüstungen sei die Anlage heute sicherer denn je.

Sommaruga setzt auf Wasser und Sonne

Als «historisch» beurteilt Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP) den heutigen Tag. «Die Zukunft gehört der einheimischen, sauberen Energie aus Wasser und Sonne», schrieb die Bundesrätin auf Twitter.

Die Windenergie-Branche stehe in den Startlöchern, versicherte Suisse Eole, die Vereinigung zur Förderung der Windenergie, in einem Communiqué. Sie habe genügend Projekte in der Pipeline, um gemeinsam mit der Sonnenenergie eine sichere und erneuerbare Stromversorgung zu garantieren. Die Umweltschutzverbände forderte sie zu Augenmass bei den Einsprachen auf.

Im Kommandoraum in Mühleberg werden zwei Mitarbeiter das AKW punkt 12.30 Uhr abschalten. Der Entscheid zur Stilllegung fiel bereits 2013. Ausschlaggebend waren wirtschaftliche Überlegungen: Die BKW kam zum Schluss, dass sich die geforderten Nachrüstungen für den Langzeitbetrieb nicht mehr lohnen würden.

In der Schweiz gibt es noch vier weitere Kernkraftwerke in den Kantonen Solothurn und Aargau. Gösgen, Leibstadt sowie Beznau I und II sollen nach dem Willen ihrer Betreiber noch längere Zeit Strom produzieren.