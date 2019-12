Einsatzkräfte bergen Reste des Kirchturms in Herzogenbuchsee Die durch ein Feuer an Heiligabend stark beschädigte Kirche im bernischen Herzogenbuchsee bleibt weiträumig abgesperrt. Weitere Teile des Kupferdachs könnten herunterfallen. Dies sagte der Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises Oberaargau, Marc Häusler. 25.12.2019, 07.14 Uhr

In diesem Kirchturm brach am Dienstagmorgen Feuer aus. Über achtzig Angehörige von mehreren Feuerwehren waren am Dienstagmorgen ausgerückt, um den Brand im Turm der reformierten Kirche in Herzogenbuchsee BE zu löschen. Am Weihnachtstag wird der Schaden sichtbar: Der Spitze der Kirche fehlt, es klafft ein Loch im Kirchenschiff.