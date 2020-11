Coronavirus - Schweiz Ein Viertel weniger Corona-Neuinfektionen innert Wochenfrist Vom 16. bis 22. November sind in der Schweiz und in Liechtenstein 30'142 Neuansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet worden, gegenüber 39'695 in der Vorwoche. Damit sank die Zahl der Fälle im Vergleich zur Vorwoche erneut um knapp ein Viertel (24,1 Prozent). 26.11.2020, 11.00 Uhr

528 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung waren in der Woche 47 in Intensivpflege - 7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Keystone/EPA CDC/CDC HANDOUT

(sda)

Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zur Woche 47 hervor.

Für die Woche 47 wurden dem BAG bisher 528 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten Covid-19-Erkrankung gemeldet, welche sich bis auf den Kanton Nidwalden auf alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein verteilten. In der Vorwoche wurden 575 Todesfälle gemeldet.

Nachmeldungen von Todesfällen seien jedoch noch zu erwarten, schreibt das BAG. Die Anzahl Todesfälle steige somit wahrscheinlich weiterhin an.

Für die Woche 47 wurden bis am Donnerstag 926 Hospitalisationen im Zusammenhang mit einer laborbestätigten Covid-19-Erkrankung gemeldet. Gegenüber der Vorwoche ist die Anzahl Hospitalisationen gesunken. Nachmeldungen von Hospitalisationen seien zu erwarten.

Mehr Patienten in Intensivpflege

528 Patienten und Patientinnen mit einer Covid-19-Erkrankung waren in der Woche 47 in Intensivpflege. Das sind 7 Prozent mehr als in der Woche 46.

In der Woche 47 wurden 157'615 Tests durchgeführt, 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. Auf die gesamte Schweiz bezogen war der Anteil positiver Tests mit 20,8 Prozent tiefer als in der Vorwoche (24,1 Prozent). Der Anteil positiver Tests in den Kantonen lag zwischen 15,6 und 28,3 Prozent.

Am 25. November 2020 befanden sich 27'160 Personen aufgrund einer laborbestätigten Covid-19-Erkrankung in Isolation, 30'955 Kontaktpersonen in ärztlich verordneter Quarantäne und weitere 265 Personen in Quarantäne nach Einreise aus einem Risikoland. Im Vergleich zur Vorwoche blieben die Anzahl Personen in Isolation als auch die Anzahl Personen in Quarantäne konstant.