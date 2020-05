Ehemaliger Zurich- und Roche-Chef Fritz Gerber ist gestorben

Der ehemalige Spitzenmanager Fritz Gerber ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben. Die beiden Grosskonzerne Roche und Zurich sähen ohne ihren ehemaligen Chef heute anders aus. Roche spricht in einer Traueranzeige am Montag von einer «prägenden Persönlichkeit».

11.05.2020, 15.25 Uhr