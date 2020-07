Dünger und Pestizide im Brutgebiet bedroht Braunkelchen

In der Schweiz gibt es noch halb so viele Braunkehlchen wie vor 20 Jahren. Schuld am Rückgang des Wiesenbrüters in Europa ist nicht etwa der beschwerliche Vogelzug und das Überwintern in Afrika, sondern die hiesige Landwirtschaft, die ihm Nachwuchssorgen beschert.

14.07.2020, 10.58 Uhr