Drei Kinder und drei Erwachsene bei Kutschenunfall leicht verletzt Im aargauischen Lupfig ist eine mit neun Passagieren besetzte Pferdekutsche bei einer Sonntagsausfahrt zur Seite gekippt. Sechs Personen - darunter drei Kinder - verletzten sich beim Unfall leicht. Die drei weiteren Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. 05.01.2020, 17.36 Uhr

Weil diese Kutsche in Lupfig AG zur Seite kippte, endete für sechs Personen die sonntägliche Fahrt im Spital. Sie wurden leicht verletzt. Kantonspolizei Aargau

(sda)

Die verletzten Personen wurden ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Dabei handelt es sich im drei Erwachsene zwischen 30 und 41 Jahren sowie um drei Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Die Pferde und der 44-jährige Kutscher blieben unverletzt.

Die Kutsche war gemäss Polizeiangaben auf einer Nebenstrasse in der Nähe des Flugplatzes Birrfeld unterwegs, als es gegen 14.15 Uhr an einer Verzweigung zum Unfall kam. Gemäss ersten Erkenntnissen bogen die Pferde in einem zu engen Winkel ab.

An der Kutsche entstand ein Sachschaden von rund 3000 Franken.