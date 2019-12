Die Welt brennt - «Salzhunger» und «Femme sauvage»

Schwarz ist eine vitale Farbe in der Graphic Novel. Der Genfer Tom Tirabosco zeichnet in «Femme sauvage» ein düsteres Endzeitbild. Und Matthias Gnehm hellt in «Salzhunger» die Finsternis mit graubrauner Tönung auf.

17.12.2019, 11.07 Uhr