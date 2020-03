Die halbe Schweiz wartet auf Bundesrats-Medienkonferenz

Die halbe Schweiz wartet auf die Medienkonferenz des Bundesrates. Zeitweise hatten sich am Montag über 105'000 Teilnehmer in den Livestream des Bundesrates eingeloggt. Am letzten Freitag hatten 568'000 Personen im Internet die Ausführungen des Bundesrates verfolgt.

16.03.2020, 16.14 Uhr