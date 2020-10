Deutsche Condor bedient ab Sommer Ferienziele ab Flughafen Zürich

Die deutsche Ferien-Airline Condor will sich am Flughafen Zürich ein neues Standbein aufbauen. Ab der Sommersaison 2021 sollen vom Flughafen Zürich aus sonnenhungrige Schweizer an Feriendestinationen rund ums Mittelmeer geflogen werden.

29.10.2020, 07.39 Uhr