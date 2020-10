Derzeit liegen 586 Covid-19-Patienten in Schweizer Spitälern In Schweizer Spitälern werden derzeit 586 Covid-19-Patienten gepflegt. Dies Zahl gab am Montagabend der Koordinierte Sanitätsdienst der Armee bekannt. 19.10.2020, 17.41 Uhr

Gesamtschweizerisch befanden sich am Montag 586 Menschen wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Spitalbehandlung. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

97 Menschen mussten intensiv betreut werden und bei 29 Menschen war eine Beatmung notwendig, wie aus den veröffentlichten Zahlen weiter hervorgeht. Am meisten Covid-19-Patienten verzeichneten demnach die Kantone Waadt mit 92, Bern mit 69 und St. Gallen mit 60 Covid-19-Patienten.

Insgesamt waren am Montag noch 6353 freie Betten vorhanden. Die gesamte Kapazität an Spitalbetten in der Schweiz beläuft sich auf 22'301.