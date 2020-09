Demonstration gegen möglichen Abbau von Parkplätzen in Genf

Dutzende Fahrzeuglenker sowie Fussgänger sind in Genf am Samstag auf die Strasse gegangen und haben gegen die Verkehrspolitik des Kantons demonstriert. Sie kritisierten unter anderem eine möglich Abschaffung von bis zu 4000 Parkplätzen in der Innenstadt.