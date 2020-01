CVP-Spitze will neue Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe

Das CVP-Präsidium will eine neue Volksinitiative zur Abschaffung der sogenannten Heiratsstrafe lancieren - ohne Ehedefinition. Das sagte Parteipräsident Gerhard Pfister am Samstag in einem Interview mit der «Tagesschau» des Schweizer Fernsehens.