Der Tessiner CVP-Nationalrat Fabio Regazzi soll Gewerbeverbands-Präsident werden. Das hat die Gewerbekammer des Schweizerischen Gewerbeverbands (sgv) am Mittwoch entschieden. Die Wahl findet am 29. April am Gewerbekongress in Freiburg statt.

22.01.2020, 17.11 Uhr