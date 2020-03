CS kürzt Ex-Chef Thiam nach Beschattungsaffäre Lohn

Der frühere Chef der Credit Suisse, Tidjane Thiam, hat in seinem letzten Jahr bei der Grossbank 10,7 Millionen Franken erhalten. Das waren allerdings weniger als im Vorjahr, was auch mit der Beschattungsaffäre zusammenhängt, die am Schluss zu seinem Abgang führte.

25.03.2020, 07.31 Uhr