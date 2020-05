Coronavirus-Fälle laut BAG gesunken - 112 neue Fälle.

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 112 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt, weniger als am Vortag. Am Freitag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 119 zusätzliche Fälle gemeldet, am Donnerstag deren 179.

02.05.2020, 11.38 Uhr