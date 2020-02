Erster Fall im Kanton Zürich und sechster in der Schweiz

Im Kanton Zürich hat sich gemäss Behörden am Donnerstag die erste Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt. Der Fall ist die sechste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus in der Schweiz. Betroffen ist eine 30-Jährige, die bis vor einer Woche in Mailand war.