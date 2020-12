Corona-Gelder prägen Auftakt zur Budgetdebatte im Nationalrat

Der Nationalrat hat am Mittwoch mit einer allgemeinen Aussprache die Budgetdebatte begonnen. Die SVP will keine Erhöhungen zum Bundesratsvorschlag, die SP will mehr Geld für die Corona-Hilfen und umstritten ist, ob die Corona-Hilfen ins ordentliche Budget sollen.

02.12.2020, 10.13 Uhr