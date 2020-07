Corona-Fall an Berner Pferdesportanlass - Keine Quarantäne

Eine Person, die Ende Juli an einem Reitsportanlass im Nationalen Pferdezentrum (NPZ) in Bern anwesend war, ist später positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die rund 600 Besucher des «Concours Complet» müssen nicht in Quarantäne.