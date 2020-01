Christkind heuer mit Weihnachtspost überschwemmt

So viele Kinder wie noch nie haben diese Weihnachten Post an den Weihnachtsmann, ans Christkind, an Père Noël und Babbo Natale geschickt. 30'175 Kinderbriefe aus der ganzen Schweiz trafen zwischen Ende November und Weihnachten 2019 bei der Post ein.

21.01.2020, 10.47 Uhr