Charity-Konzert für Kinder und Familien mit Seltenen Krankheiten

Mehr als eine halbe Million Schweizer und Schweizerinnen leiden laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) an einer seltenen Krankheit, weit mehr als an Diabetes. Die Mehrzahl sind Kinder. Ihnen ist nächsten Donnerstag ein Online-Charity-Weihnachtskonzert in Zürich gewidmet.

04.12.2020, 15.51 Uhr