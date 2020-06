Chair Airlines nimmt Flugbetrieb im Juni wieder auf

Die Chair Airlines nimmt nach zweimonatiger Pause im Juni den Flugbetrieb wieder auf. Die ersten beiden Maschinen sollen «in Kürze» in Richtung Pristina im Kosovo sowie nach Skopje in Nordmazedonien starten, wie die erst 2019 gegründete Airline am Freitag mitteilte.

12.06.2020, 15.17 Uhr