Cassis trifft spanische Aussenministerin zu Gesprächen Aussenminister Ignazio Cassis hat am Freitag in Bern seine spanische Amtskollegin Arancha Gonzalez Laya zu Gesprächen getroffen. Die beiden Magistraten bekräftigten dabei die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit zur Bewältigung der Covid-19-Krise. 20.11.2020, 13.41 Uhr

Die spanische Aussenministerin Arancha Gonzalez Laya hört beim Arbeitsbesuch in Bern ihrem Schweizer Amtskollegen Ignazio Cassis im von Wattenwyl Haus zu. Die spanische Aussenministerin Arancha Gonzalez Laya und Bundesrat Ignazio Cassis am Freitag an der gemeinsamen Pressekonferenz zum Arbeitsbesuch der Ministerin im Von Wattenwyl Haus in Bern.