Cassis stellt Slogan zu Kandidatur für Uno-Sicherheitsrat vor

«A Plus for Peace»: So lautet der Slogan für die Kandidatur der Schweiz für einen Sitz im Uno-Sicherheitsrat 2023-2024. Das gab Bundesrat Ignazio Cassis am Freitag an der Feier zum 75-jährigen Bestehen der Uno-Charta bekannt.

26.06.2020, 18.19 Uhr