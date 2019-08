Cassis reist zu Zeremonie für Friedensabkommen nach Mosambik

Das Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien in Mosambik wurde bereits am 1. August von Präsident Filipe Nyusi (rechts) und Oppositionsführer Ossufo Momade unterzeichnet. An der Zeremonie dazu wird am Dienstag auch Bundesrat Ignazio Cassis teilnehmen. (Bild: KEYSTONE/AP/TSVANGIRAYI MUKWAZHI)