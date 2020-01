Bundesrat will Vernichtung von Piraterieprodukten erleichtern

Die Schäden durch gefälschte Produkte gehen in die Milliarden. Wegen des Onlinehandels werden immer mehr davon an der Grenze sichergestellt. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, will der Bundesrat das Verfahren zur Vernichtung der Ware vereinfachen.

15.01.2020, 11.10 Uhr