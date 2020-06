Bundesrat will Notrecht teilweise in ordentliches Recht überführen

Der Bundesrat will verschiedene Massnahmen, die er in den vergangenen Monaten, per Notrecht beschlossen hat, in ein ordentliches Covid-19-Gesetz überführen. Dieses sieht vor, dass dem Bundesrat in neun Sachgebieten weiterhin besondere Befugnisse eingeräumt werden.