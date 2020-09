Bundesrat erlaubt Schweizer Hochseeschiffen Flucht in fremde Flagge Die Schweizer Hochseeschifffahrt steht vor dem Aus: Wegen der Probleme eines einzelnen Unternehmens droht der Schweizer Flagge die Schwarze Liste. Nun erlaubt der Bundesrat den Reedern die Flucht in fremde Flaggen. 11.09.2020, 10.25 Uhr

Die Schweizer Flagge zur See ist zum Risiko geworden. KEYSTONE/STR

(sda)

Damit will er verhindern, dass die vom Bund gestellten Bürgschaften gezogen werden. Nach geltendem Recht werden Bürgschaften nur für Hochseeschiffe unter Schweizer Flagge gewährt. Mit einer Verordnungsänderung ermöglicht der Bundesrat nun den Flaggenwechsel, falls das Blacklisting droht.

Das hat er am Freitag beschlossen. Er reagiere damit auf die zurzeit hohe Gefahr einer Abwertung der Schweizer Flagge zur See und die damit verbundenen Risiken, schreibt er in einer Mitteilung. Die neue Regelung gilt ab dem 1. November.

Zu viele Mängel

Hintergrund sind die Schwierigkeiten einer Schweizer Reederei. Deren Schiffe blieben vergangenes Jahr wegen Mängeln mehrmals in Kontrollen in europäischen Häfen hängen. Aufgrund dieser Vorfälle geht der Bundesrat davon aus, dass die Schweizer Flagge auf eine Liste der Flaggen mit riskanten Schiffen herabgestuft wird.

Diese würde für Europa, Russland und Kanada gelten. Auf der Liste finden sich heute gut ein Dutzend Flaggenstaaten, darunter Sierra Leone, Albanien oder Belize. Das Blacklisting würde alle Schweizer Hochseeschiffe betreffen. Heute fahren noch 19 Schiffe unter Schweizer Flagge zur See.

Ende 2016 waren es noch mehr als doppelt so viele gewesen. Der Bund verbürgte die Hochseeflotte damals mit fast 800 Millionen Franken. Inzwischen sind die Schweizer Schiffe in wirtschaftlich schwere See geraten, der Bund musste mehrere hundert Millionen Franken einschiessen.

Millionen-Risiko für den Bund

Die Bürgschaften summieren sich aber immer noch auf über 300 Millionen Franken. Geraten nun auch die noch verbleibenden Schiffe wegen des Blacklisting in wirtschaftliche Schwierigkeiten, könnten diese Bürgschaften gezogen werden. Das will der Bundesrat verhindern, indem er den Reedern die Flucht in unverdächtige Flaggen erlaubt.

Der Bund behalte auch unter einer fremden Flagge zur Absicherung seiner Bürgschaft ein erstrangiges Pfandrecht, heisst es in der Mitteilung. Ein allfälliger Einsatz der Schiffe für die Landesversorgung wird vertraglich abgesichert.