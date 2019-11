Britischer Ex-Parlamentschef Bercow am Alpensymposium Interlaken

Der frühere britische Parlamentspräsident John Bercow tritt Mitte Januar 2020 am Alpensymposium in Interlaken BE auf. Der konservative Abgeordnete und «Speaker» des Unterhauses wurde mit seinen «Order!»-Rufen weltberühmt.