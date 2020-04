Brennender Stall in Niederwil TG - Tiere konnten gerettet werden

In der zur Gemeinde Gachnang TG gehörenden Ortschaft Niederwil ist in der Nacht auf Mittwoch ein Freilaufstall in Brand geraten. Dank eines aufmerksamen Autofahrers konnten rund 50 Kühe und Kälber gerettet werden.