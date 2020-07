Brand zerstört Wohnung und angrenzende Scheune in Courroux JU

Ein Feuer hat am Freitagabend gegen 21.00 Uhr eine Wohnung und eine angrenzender Scheune in Courroux zerstört. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber grosser Sachschaden, wie die Kantonspolizei Jura in der Nacht auf Samstag bekannt gab.