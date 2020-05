Brand zerstört Gebäude von Wasseraufbereitungsfirma

Eine private Wasseraufbereitungsfirma stand am Montagabend in Granges Veveyse (FR) in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar rasch löschen, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Pressemitteilung in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

05.05.2020, 01.29 Uhr