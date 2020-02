Brand in Lagerhalle stört Pendlerverkehr im Raum Zürich

Ein Brand in einer Lagerhalle in Dietikon im Kanton Zürich unmittelbar neben der Bahnstrecke hat am Mittwoch zu Verspätungen und Zugsausfällen im morgendlichen Pendlerverkehr geführt. Beim Brand wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Es entstand zudem grosser Sachschaden.