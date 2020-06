Bligg veranstaltet erstes Schweizer Drive-In Festival

Livekonzerte durchs Autofenster: Der Zürcher Rapper Bligg veranstaltet am 27. und 28. Juni das erste Schweizer Drive-In Festival. Die Idee habe er in Deutschland abgekupfert, ist in der Medienmitteilung vom Donnerstag zu lesen. «Ich war sofort davon begeistert.»

11.06.2020, 14.54 Uhr